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Эксперт Sky Sports назвал нападающего Кристал Пэлас, способного выйти на новый уровень
Он заслуживает
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эксперт Sky Sports назвал нападающего "Кристал Пэлас", способного выйти на новый уровень.
Джейми Каррагер оценил игру Жана-Филиппа Матеты и признал, что футболист может продолжить карьеру в клубе уровня Лиги Чемпионов.
"Я думаю, что другие клубы будут присматриваться к нему.
Может ли он перейти на следующий уровень, к командам, которые бросают вызов Лиге чемпионов? "Кристал Пэлас" находится на уровень ниже этого, типичная команда из середины таблицы. Я думаю, он великолепен", — сказал Каррагер.
Заметим, что в матче против "Арсенала" французский нападающий отметился голом.
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В этом сезоне Матета отметился 17-ю голами и 3-мя голевыми передачами в 40-ка матчах АПЛ.TransferMarkt оценивает футболиста в 30 млн евро.
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