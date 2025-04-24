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Эксперт Sky Sports назвал нападающего Кристал Пэлас, способного выйти на новый уровень

Англия

Он заслуживает

Эксперт Sky Sports назвал нападающего Кристал Пэлас, способного выйти на новый уровень

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эксперт Sky Sports назвал нападающего "Кристал Пэлас", способного выйти на новый уровень.

Джейми Каррагер оценил игру Жана-Филиппа Матеты и признал, что футболист может продолжить карьеру в клубе уровня Лиги Чемпионов.

"Я думаю, что другие клубы будут присматриваться к нему.

Может ли он перейти на следующий уровень, к командам, которые бросают вызов Лиге чемпионов? "Кристал Пэлас" находится на уровень ниже этого, типичная команда из середины таблицы. Я думаю, он великолепен", — сказал Каррагер.

Заметим, что в матче против "Арсенала" французский нападающий отметился голом.

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В этом сезоне Матета отметился 17-ю голами и 3-мя голевыми передачами в 40-ка матчах АПЛ.TransferMarkt оценивает футболиста в 30 млн евро.

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Джейми Каррагер Кристал Пэлас (Лондон) Жан-Филипп Матета
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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