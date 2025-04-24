Эксперт Sky Sports назвал нападающего "Кристал Пэлас", способного выйти на новый уровень.

Джейми Каррагер оценил игру Жана-Филиппа Матеты и признал, что футболист может продолжить карьеру в клубе уровня Лиги Чемпионов.

"Я думаю, что другие клубы будут присматриваться к нему.

Может ли он перейти на следующий уровень, к командам, которые бросают вызов Лиге чемпионов? "Кристал Пэлас" находится на уровень ниже этого, типичная команда из середины таблицы. Я думаю, он великолепен", — сказал Каррагер.