Тренер "Боруссии Д" может продолжить карьеру в Англии.

Лондонский "Тоттенхэм" внимательно следит за ситуацией с Ковачем. Английские СМИ считают, что Постекоглу летом уйдёт из клуба, поскольку подвергается резкой критике.

Руководство "шпор" осознало, что Ковач с его страстной, интенсивной и агрессивной философией игры подходит для Премьер-лиги. Однако официального решения пока не принято.

В то же время боссы "Боруссии Д" хотят сохранить Ковача в клубе.

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Напомним, что Нико Ковач возглавил "Боруссию Д" в феврале 2025 года. Контракт действителен до 2026 года.