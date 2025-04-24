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Тренер Боруссии Д может продолжить карьеру в Англии
Есть претендент
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Боруссии Д" может продолжить карьеру в Англии.
Лондонский "Тоттенхэм" внимательно следит за ситуацией с Ковачем. Английские СМИ считают, что Постекоглу летом уйдёт из клуба, поскольку подвергается резкой критике.
Руководство "шпор" осознало, что Ковач с его страстной, интенсивной и агрессивной философией игры подходит для Премьер-лиги. Однако официального решения пока не принято.
В то же время боссы "Боруссии Д" хотят сохранить Ковача в клубе.
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Напомним, что Нико Ковач возглавил "Боруссию Д" в феврале 2025 года. Контракт действителен до 2026 года.
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