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Звезда Ливерпуля отреагировал на слухи о трансфере в мадридский Реал

Англия

Относится к этому спокойно

Звезда Ливерпуля отреагировал на слухи о трансфере в мадридский Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" снова задумался о подписании центрального полузащитника. Одним из возможных вариантов СМИ называют хавбека "Ливерпуля" и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера.

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Отец игрока ранее не исключил возможность перехода сына в "Реал", хотя впоследствии и попытался смягчить свои слова после огласки в прессе. Сам Мак Аллистер также прокомментировал эту тему в интервью.

"Да, я видел новости, они до меня доходят, но я отношусь к этому спокойно. Все зависит от настоящего – если я сыграю плохо в выходные, ни один клуб больше не захочет меня.

Также многое из того, что пишут – неправда. Я просто наслаждаюсь каждым днем, каждым выходом на поле. Сейчас я в таком клубе, как "Ливерпуль", и мне нет нужды что-то менять. Я очень уважаю этот клуб, и не думаю, что стоит обсуждать другие варианты", – сказал Мак Аллистер.

Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 6 голов и 5 ассистов в 46 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Алексис Мак Аллистер
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Алексей Полищук
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