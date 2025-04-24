Экс-защитник "Ливерпуля" раскритиковал болельщиков клуба за отношение к автору забитого гола в последнем матче.

По словам Джейми Каррагера, на матче против "Лестера", несколько фанатов "Ливерпуля" освистали Трента Александера-Арнольда, когда он вышел на поле

"У меня было несколько приятелей, которые были на игре "Лестера" против "Ливерпуля", и они сказали, что Трента освистали фанаты "Ливерпуля", когда он вышел на поле.

Я могу понять, что у болельщиков "Ливерпуля" разные мнения о нём — кто-то желает ему удачи, кто-то очень зол, а кто-то просто считает, что есть то, что есть, — но никогда не нужно освистывать игрока в вашей форме.

Он играет за "Ливерпуль", он надел форму и в этом сезоне помог своей команде выиграть Премьер-лигу — нельзя освистывать своих игроков", — сказал Каррагер в подкасте Stick to Football.