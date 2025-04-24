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Ньюкасл сообщил о возвращении главного тренера в клуб
Восстановился
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасл" сообщил о возвращении главного тренера в клуб.
"Сороки" подтвердили восстановление тренера Эдди Хоу после болезни. Английский специалист вновь приступил к своим обязанностям.
""Ньюкасл Юнайтед" рад подтвердить, что Эдди Хоу вернулся к своим обязанностям в тренировочном центре клуба.
Недавно Эдди был госпитализирован с пневмонией и теперь вернулся к работе после периода восстановления", - сообщил клуб.
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Напомним, что Эдди Хоу 11 апреля попал в больницу из-за пневмонии.
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