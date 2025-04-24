  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл сообщил о возвращении главного тренера в клуб

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл сообщил о возвращении главного тренера в клуб

Англия

Восстановился

Ньюкасл сообщил о возвращении главного тренера в клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" сообщил о возвращении главного тренера в клуб.

"Сороки" подтвердили восстановление тренера Эдди Хоу после болезни. Английский специалист вновь приступил к своим обязанностям.

""Ньюкасл Юнайтед" рад подтвердить, что Эдди Хоу вернулся к своим обязанностям в тренировочном центре клуба.

Недавно Эдди был госпитализирован с пневмонией и теперь вернулся к работе после периода восстановления", - сообщил клуб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Эдди Хоу 11 апреля попал в больницу из-за пневмонии.

По теме
yellow-arrow
Неожиданный претендент. Один из клубов АПЛ может предложить контракт капитану Манчестер Сити
yellow-arrow
Звезда Ливерпуля отреагировал на слухи о трансфере в мадридский Реал
yellow-arrow
Экс-защитник Ливерпуля раскритиковал болельщиков клуба за отношение к автору забитого гола в последнем матче
Ньюкасл Эдди Хау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Newcastle
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости