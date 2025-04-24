  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Неожиданный претендент. Один из клубов АПЛ может предложить контракт капитану Манчестер Сити

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неожиданный претендент. Один из клубов АПЛ может предложить контракт капитану Манчестер Сити

Англия

Этим летом он станет свободным агентом

Неожиданный претендент. Один из клубов АПЛ может предложить контракт капитану Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из клубов Английской Премьер-лиги может предложить контракт капитану "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне.

Согласно информации от Sky Sports, руководство "Астон Виллы" обдумывает вариант с подписанием 33-летнего бельгийца, который летом станет свободным агентом. Считается, что он отдаст предпочтение командам из чемпионата Англии.

Также известно, что четыре клуба из MLS ("Интер Майами", "Чикаго Файр", "Нью-Йорк Сити" и "Ди Си Юнайтед") сделали запросы насчет возможного перехода опытного полузащитника. "Комо" из Серии А тоже заинтересован в его подписании.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в начале апреля этого года Кевин Де Брюйне объявил о том, что он покинет команду по завершении сезона 2024/25. Его действующий контракт с "горожанами" истекает в конце июня.

Читайте такжеРуководство Челси рассматривает неожиданный трансфер легенды Манчестер Сити
По теме
yellow-arrow
Ньюкасл сообщил о возвращении главного тренера в клуб
yellow-arrow
Звезда Ливерпуля отреагировал на слухи о трансфере в мадридский Реал
yellow-arrow
Экс-защитник Ливерпуля раскритиковал болельщиков клуба за отношение к автору забитого гола в последнем матче
Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости