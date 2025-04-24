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Неожиданный претендент. Один из клубов АПЛ может предложить контракт капитану Манчестер Сити
Этим летом он станет свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из клубов Английской Премьер-лиги может предложить контракт капитану "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне.
Согласно информации от Sky Sports, руководство "Астон Виллы" обдумывает вариант с подписанием 33-летнего бельгийца, который летом станет свободным агентом. Считается, что он отдаст предпочтение командам из чемпионата Англии.
Также известно, что четыре клуба из MLS ("Интер Майами", "Чикаго Файр", "Нью-Йорк Сити" и "Ди Си Юнайтед") сделали запросы насчет возможного перехода опытного полузащитника. "Комо" из Серии А тоже заинтересован в его подписании.
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Напомним, что в начале апреля этого года Кевин Де Брюйне объявил о том, что он покинет команду по завершении сезона 2024/25. Его действующий контракт с "горожанами" истекает в конце июня.
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