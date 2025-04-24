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Известный журналист поделился трансферными планами Манчестер Юнайтед на лето
В их список желаний больше не входит звездный форвард "Наполи"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн в комментарии для NBC Sports Soccer поделился планами "Манчестер Юнайтед" на летнее трансферное окно, озвучив главные цели клуба.
Их приоритетом является трансфер центрального форварда. Они хотят подписать Матеуса Кунью из "Вулверхэмптона", но они еще далеки от согласования условий с игроком и клубом. Также они заинтересованы в трансфере Лиама Делапа из "Ипсвича". Я уверен в том, что они не будут пытаться подписать Виктор Осимхена несмотря на слухи.
Отмечается, что уход Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо, Каземиро, Антони, Тайрела Маласии, Расмуса Хойлунда, Кристиана Эриксена и Виктора Линделефа будет способствовать улучшению их финансового положения.
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Ранее появлялась информация о том, что ведущие клубы АПЛ, среди которых называли и "Манчестер Юнайтед", будут вести борьбу за трансфер Виктор Осимхена, который сейчас играет в аренде за турецкий "Галатасарай".
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