Впервые за полгода. Манчестер Сити победил в трех матчах подряд в АПЛ

В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" на "Этихаде" со счетом 2:1, вырвав победу на последних минутах благодаря голу от Матеуша Нунеша.

Это означает, что "горожане" впервые с октября 2024 года выиграли три матча кряду в чемпионате Англии. Только на старте сезона команда Пепа Гвардиолы имела лучший показатель, одержав победу в четырех первых турах.

Finding form at a crucial time ????



Man City win three in a row for the first time since October pic.twitter.com/uSTYMn52Ci — Premier League (@premierleague) April 23, 2025

Напомним, что "Манчестер Сити" делит с "Ливерпулем" рекорд по количеству побед подряд в АПЛ — 18 игр.

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На данный момент "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко после 34 туров в чемпионате Англии, но у их ближайших преследователей, "Ноттингема" (60) и "Ньюкасла" (59), есть матч в запасе.