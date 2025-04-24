Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые за полгода. Манчестер Сити победил в трех матчах подряд в АПЛ
Важный результат в решающий момент сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" на "Этихаде" со счетом 2:1, вырвав победу на последних минутах благодаря голу от Матеуша Нунеша.
Это означает, что "горожане" впервые с октября 2024 года выиграли три матча кряду в чемпионате Англии. Только на старте сезона команда Пепа Гвардиолы имела лучший показатель, одержав победу в четырех первых турах.
Finding form at a crucial time ????— Premier League (@premierleague) April 23, 2025
Man City win three in a row for the first time since October pic.twitter.com/uSTYMn52Ci
Напомним, что "Манчестер Сити" делит с "Ливерпулем" рекорд по количеству побед подряд в АПЛ — 18 игр.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На данный момент "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко после 34 туров в чемпионате Англии, но у их ближайших преследователей, "Ноттингема" (60) и "Ньюкасла" (59), есть матч в запасе.
Популярное сейчас
- Зеленский оригинальным образом отреагировал на критику Трампа
- Камбек Динамо, экстра-таймы Шахтера и сюрприз в миланском дерби. Главные новости за 23 апреля
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира