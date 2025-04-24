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Тоттенхэм работает над новым контрактом для своего лидера
На фоне интереса из Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание CaughtOffside, "Тоттенхэм" стремится продлить контракт с Кристианом Ромеро. Защитник сборной Аргентины является одним из лучших защитников Премьер-лиги, и он привлекает внимание других клубов.
Источники, приближенные к ситуации, сообщают, что "шпоры" знают об интересе других клубов, хотя официальных предложений или переговоров пока не поступало. Они надеются начать переговоры по новому контракту, однако за ситуацией пристально следят "Реал" и "Атлетико".
"Шпоры" проводят далеко не лучший сезон, поэтому неудивительно, что вокруг одного из сильнейших игроков клуба возникают сомнения относительно его будущего. Карьера футболиста не длится вечно, и Ромеро может не захотеть ждать, пока этот проект начнет приносить плоды. Он прекрасно понимает, что мог бы играть в основе и влиять на результат в клубах такого уровня, как мадридские гранды, где шансы выиграть трофеи значительно выше.
Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 1 гол и 1 ассист в 23-х матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах.
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