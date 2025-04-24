Нападающий Арсенала высказался о ничьей с Кристал Пэлас и предстоящем матче против ПСЖ

Нападающий "канониров" Леандро Троссар дал свой комментарий после ничьей (2:2) с "Кристал Пэлас".

"В общем, я считаю, что мы сегодня не показали хорошую игру. Мы должны были сыграть лучше, особенно если дважды ведешь в счете – нужно защищать преимущество. Мы этого не сделали, но теперь просто должны сосредоточиться на следующем матче", – сказал Троссар.

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Следующий же матч "Арсенал" проведет уже в полуфинале Лиги чемпионов против "ПСЖ", поэтому Троссар полностью сосредоточен на этой игре.

"Думаю, все ждут этот матч. У нас теперь шесть дней на подготовку, поэтому нужно хорошо отдохнуть и качественно подготовиться. Думаю, все будут настроены. С поддержкой домашней публики должна быть электрическая атмосфера – она подтолкнет нас вперед. "Мы хотим, чтобы было так же, как в прошлый раз, ведь болельщики были невероятные в матче против "Реала". Если они сделают это снова, то будет фантастически", – сказал Троссар.

Добавим, что первый матч полуфинала ЛЧ между "Арсеналом" и "ПСЖ" пройдет 29 апреля на "Эмирейтс".