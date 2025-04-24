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После 13 лет в клубе. Капитан Лестера решил уйти из команды
Уходит эпоха
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Лестера" принял решение уйти из клуба.
"Лисы" сообщили, что Джейми Варди летом покинет команду.
Goodbye to the GOAT ???? pic.twitter.com/romej28Kbr— Leicester City (@LCFC) April 24, 2025
Английский нападающий присоединился к "Лестеру" в 2012 году из "Флитвуда" за 1,24 млн евро. На данный момент он сыграл в 496-ти матчах команды.
С "Лестером" в сезоне 2015/16 он становился чемпионом АПЛ и был признан лучшим игроком сезона. В сезоне 2020/21 он с клубом выиграл Кубок Англии, а летом сезона 2021/22 стал обладателем Суперкубка.
Также дважды в своей карьере он выигрывал Чемпионшип – в сезоне 2013/14 и 2023/24.
Our greatest ever player, Jamie Vardy, will depart Leicester City this summer ????— Leicester City (@LCFC) April 24, 2025
В этом сезоне Джейми Варди сыграл в 32-х матчах "Лестера" и отметился 8-ю голами и тремя голевыми передачами.
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