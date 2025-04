После 13 лет в клубе. Капитан Лестера решил уйти из команды

Капитан "Лестера" принял решение уйти из клуба.

"Лисы" сообщили, что Джейми Варди летом покинет команду.

Goodbye to the GOAT ???? pic.twitter.com/romej28Kbr

Английский нападающий присоединился к "Лестеру" в 2012 году из "Флитвуда" за 1,24 млн евро. На данный момент он сыграл в 496-ти матчах команды.

С "Лестером" в сезоне 2015/16 он становился чемпионом АПЛ и был признан лучшим игроком сезона. В сезоне 2020/21 он с клубом выиграл Кубок Англии, а летом сезона 2021/22 стал обладателем Суперкубка.

Также дважды в своей карьере он выигрывал Чемпионшип – в сезоне 2013/14 и 2023/24.

Our greatest ever player, Jamie Vardy, will depart Leicester City this summer ????