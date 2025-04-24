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После 13 лет в клубе. Капитан Лестера решил уйти из команды

Англия
Обновлено

Уходит эпоха

После 13 лет в клубе. Капитан Лестера решил уйти из команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Лестера" принял решение уйти из клуба.

"Лисы" сообщили, что Джейми Варди летом покинет команду.

Английский нападающий присоединился к "Лестеру" в 2012 году из "Флитвуда" за 1,24 млн евро. На данный момент он сыграл в 496-ти матчах команды.

С "Лестером" в сезоне 2015/16 он становился чемпионом АПЛ и был признан лучшим игроком сезона. В сезоне 2020/21 он с клубом выиграл Кубок Англии, а летом сезона 2021/22 стал обладателем Суперкубка.

Также дважды в своей карьере он выигрывал Чемпионшип – в сезоне 2013/14 и 2023/24.

В этом сезоне Джейми Варди сыграл в 32-х матчах "Лестера" и отметился 8-ю голами и тремя голевыми передачами.

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Джейми Варди Лестер Сити
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Источник:
Leicester City
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Alexad (Кропивницький (Киров)
24.04.2025 в 14:38
Колись про сезон 15/16 Голівуд зніме фільм! Неймовірні Лисички, неймовірний Варді!
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Комментарии 1
Alexad (Кропивницький (Киров)
24.04.2025 в 14:38
Колись про сезон 15/16 Голівуд зніме фільм! Неймовірні Лисички, неймовірний Варді!
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