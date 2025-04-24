Известно, какие клубы АПЛ заинтересованы в услугах Жоау Феликса

Как сообщает издание Fichajes, "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" включились в гонку за Жоау Феликса, намереваясь побороться за подписание португальского нападающего в летнее трансферное окно.

В свои 25 лет Феликс переживает ключевой этап карьеры. После неровных выступлений в Ла Лиге и Премьер-лиге, а также аренды в "Милан", которая не оправдала ожиданий, ему как никогда нужна стабильность и регулярная игровая практика. Именно в таком контексте появился интерес от "молотобойцев" и "волков", которые видят в нем отличный потенциал, если он найдет правильную среду.

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Интерес "Вест Хэма" усилился на фоне слухов о возможном уходе Мохаммеда Кудуса. "Вулверхэмптон" со своей стороны нуждается в расширении атакующих вариантов после нестабильного сезона и считает, что португалец мог бы оживить нападение.

Добавим, что в этом сезоне португалец успел провести 15 матчей за "Милан" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист.