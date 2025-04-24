  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Команда Роналду готова приобрести звездного вингера из АПЛ за 100 миллионов евро

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Роналду готова приобрести звездного вингера из АПЛ за 100 миллионов евро

Англия

В их списке целей на лето находится несколько нападающих

Команда Роналду готова приобрести звездного вингера из АПЛ за 100 миллионов евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Роналду готова приобрести звездного вингера из Английской Премьер-лиги за 100 миллионов евро.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, руководство "Аль-Насра" готово предложить "Вест Хэму" 100 миллионов евро за Мохамеда Кудуса из "Вест Хэма". Он является одной из главных целей саудовского клуба на летнее трансферное окно, на уровне с Каору Митомой ("Брайтон"), Антуаном Семеньо ("Борнмут") и Луисом Диасом ("Ливерпуль").

Известно, что в январе этого года "молотобойцы" отклонили заявку от "Аль-Насра" на 90 миллионов евро. В контракте Кудуса, как стало известно, есть опция выкупа в размере 120 миллионов фунтов стерлингов для клубов из Саудовской Аравии в отличие от 85 миллионов фунтов для английских команд.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 24-летний Мохамед Кудус забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 30 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 50 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Арсенал может попытаться подписать талантливого полузащитника Челси
yellow-arrow
Джейми Варди высказался о своем уходе из Лестера в конце сезона
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед интересуется главным талантом Аргентины
Аль-Наср Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Мохаммед Кудус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости