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Команда Роналду готова приобрести звездного вингера из АПЛ за 100 миллионов евро
В их списке целей на лето находится несколько нападающих
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Роналду готова приобрести звездного вингера из Английской Премьер-лиги за 100 миллионов евро.
Как сообщил журналист Бен Джейкобс, руководство "Аль-Насра" готово предложить "Вест Хэму" 100 миллионов евро за Мохамеда Кудуса из "Вест Хэма". Он является одной из главных целей саудовского клуба на летнее трансферное окно, на уровне с Каору Митомой ("Брайтон"), Антуаном Семеньо ("Борнмут") и Луисом Диасом ("Ливерпуль").
Известно, что в январе этого года "молотобойцы" отклонили заявку от "Аль-Насра" на 90 миллионов евро. В контракте Кудуса, как стало известно, есть опция выкупа в размере 120 миллионов фунтов стерлингов для клубов из Саудовской Аравии в отличие от 85 миллионов фунтов для английских команд.
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В этом сезоне 24-летний Мохамед Кудус забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 30 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 50 миллионов евро.
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