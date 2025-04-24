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Манчестер Юнайтед интересуется главным талантом Аргентины
Конкуренция очень серьезная
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Daily Mail, "Манчестер Юнайтед" нацелился на вундеркинда "Ривер Плейта" Франко Мастантуоно, клаусула которого составляет 38 миллионов фунтов.
На 17-летнего таланта также претендуют "Челси", "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Интер". В феврале 2024-го он стал самым молодым автором гола в истории "Ривера" – в возрасте 16 лет, 5 месяцев и 25 дней, побив рекорд Хавьера Савиолы.
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Мастантуоно – еще один яркий выпускник академии "Ривера", которая подарила миру Энцо Фернандеса ("Челси") и Хулиана Альвареса ("Атлетико"). Оба были частью чемпионской сборной Аргентины на ЧМ-2022. Франко уже выступает за сборные Аргентины U-17 и U-21, и ожидается, что он дебютирует за основную команду в следующем сезоне, а также попадет в заявку Лионеля Скалони на ЧМ следующим летом.
Добавим, что в этом сезоне на счету юноши 3 гола и 2 ассиста в 12 матчах во всех турнирах.
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