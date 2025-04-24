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Джейми Варди высказался о своем уходе из Лестера в конце сезона

Англия

Легендарный англичанин не планирует завершать карьеру

Джейми Варди высказался о своем уходе из Лестера в конце сезона

Фото - Leicester City FC

Новина українською

Нападающий "Лестера" Джейми Варди объявил о своем уходе из "Лестера" по завершении этого сезона, но англичанин еще не собирается завершать свою карьеру.

"Я знал, что этот момент рано или поздно наступит. Я провел 13 невероятных лет в этом клубе. Мы добивались успеха, но были и падения. Несмотря на все это, "Лестер" навсегда останется в моем сердце. Спасибо всем за веру в меня. Я очень благодарен каждому, кто был в этом клубе вместе со мной. Также я хочу поблагодарить фанатов за вашу поддержку, которую я всегда чувствовал. В конце концов, я не завершаю карьеру. Хотя мне 38 лет, но я все еще имею желание и амбиции достигать большего".

Джейми Варди покинет "Лестер", проведя 496 матчей за клуб во всех турнирах и забив 198 голов. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Англии в легендарном сезоне 2015/16, а также Кубок Англии в сезоне 2020/21.

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Как отметил журналист Бен Джейкобс, в подписании Джейми Варди заинтересованы несколько клубов из Саудовской Аравии.

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Джейми Варди Лестер Сити
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Опубликовал: Андрей Журба
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