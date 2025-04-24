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Арсенал может попытаться подписать талантливого полузащитника Челси
Игрок в поле зрения топовых клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание CaughtOffside, "Арсенал" заинтересован в трансфере полузащитника "Челси" Андрея Сантоса после его впечатляющего выступления в аренде за "Страсбур".
Молодой и талантливый бразилец еще не имел шансов проявить себя в составе "Челси", но давно считается игроком с большим потенциалом. Сантос наконец-то начал демонстрировать свои лучшие качества во французской Лиге 1, и, как сообщают источники CaughtOffside, он не слишком стремится возвращаться в "Челси" в следующем сезоне.
Это открывает возможность трансфера летом – примерно за 45-50 миллионов евро. "Арсенал" изучает ситуацию, хотя интерес к Сантосу проявляют и несколько других топ-клубов. За ним также внимательно следят "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Пари Сен-Жермен" и "Милан". Впрочем, можно предположить, что "Челси" будет не слишком заинтересован продавать перспективного игрока прямому конкуренту, что может дать преимущество таким клубам, как "ПСЖ" и "Милан".
Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего бразильца 10 голов и 5 ассистов в 30 матчах за «Страсбур» во всех турнирах.
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