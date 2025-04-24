Экс-игрок Арсенала раскритиковал действия нынешнего капитана команды

Бывший игрок лондонского "Арсенала" Тео Уолкотт раскритиковал действия нынешнего капитана команды после очередной ничьей в матче с "Кристал Пэлас" (2:2).

"Мы видели, что у команды на протяжении сезона были проблемы с дисциплиной. Конечно, были спорные решения арбитров в некоторых матчах, травмы, очевидно, тоже сыграли свою роль. Но мне кажется, что это все показывает, что некоторые игроки, как Эдегор, чувствуют себя слишком комфортно, не чувствуя давления и ответственности. Это было заметно раньше".

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Добавим, что в текущем сезоне 26-летний Мартин Эдегор забил 5 голов и отдал 10 ассистов в 39 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Норвежский полузащитник пропустил почти три месяца из-за тяжелой травмы в первой половине сезона.