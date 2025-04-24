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Президент Лестера - об уходе Варди: Он - особенный игрок

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Шриваддханапрабха высказался об опытном форварде команды

Президент Лестера - об уходе Варди: Он - особенный игрок

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Лестера" Айяват Шриваддханапрабха высказался о решении форварда команды Джейми Варди покинуть клуб по окончании текущего сезона.

"Он уникален. Он особенный игрок и еще более особенный человек. Он занимает место в сердцах всех, кто связан с "Лестер Сити", и он, несомненно, имеет мое глубокое уважение и приверженность. Я бесконечно благодарен за все, что он дал этому клубу.

От имени всех в "Лестер Сити" я желаю Джейми и его семье всего наилучшего в будущем, и я знаю, что наши болельщики присоединятся к нам, чтобы провести его в конце этого сезона так, как он заслуживает".

Напомним, что Джейми Варди присоединился к "Лестеру" в 2012 году из "Флитвуда". В настоящее время футболист сыграл в 496-ти матчах команды.

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Джейми Варди Лестер Сити
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Источник:
Лестер
Опубликовал: Екатерина Власова
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