Президент Лестера - об уходе Варди: Он - особенный игрок

Президент "Лестера" Айяват Шриваддханапрабха высказался о решении форварда команды Джейми Варди покинуть клуб по окончании текущего сезона.

"Он уникален. Он особенный игрок и еще более особенный человек. Он занимает место в сердцах всех, кто связан с "Лестер Сити", и он, несомненно, имеет мое глубокое уважение и приверженность. Я бесконечно благодарен за все, что он дал этому клубу.

От имени всех в "Лестер Сити" я желаю Джейми и его семье всего наилучшего в будущем, и я знаю, что наши болельщики присоединятся к нам, чтобы провести его в конце этого сезона так, как он заслуживает".