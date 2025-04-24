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Президент Лестера - об уходе Варди: Он - особенный игрок
Шриваддханапрабха высказался об опытном форварде команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Лестера" Айяват Шриваддханапрабха высказался о решении форварда команды Джейми Варди покинуть клуб по окончании текущего сезона.
"Он уникален. Он особенный игрок и еще более особенный человек. Он занимает место в сердцах всех, кто связан с "Лестер Сити", и он, несомненно, имеет мое глубокое уважение и приверженность. Я бесконечно благодарен за все, что он дал этому клубу.
От имени всех в "Лестер Сити" я желаю Джейми и его семье всего наилучшего в будущем, и я знаю, что наши болельщики присоединятся к нам, чтобы провести его в конце этого сезона так, как он заслуживает".
Напомним, что Джейми Варди присоединился к "Лестеру" в 2012 году из "Флитвуда". В настоящее время футболист сыграл в 496-ти матчах команды.
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