Канониры приближают Ливерпуль к победе в АПЛ. Арсенал - Кристал Пэлас 2:2. Видео голов и обзор матча

Лондонский "Арсенал" уже в тринадцатый раз в этом сезоне в чемпионате Англии сыграл вничью. Потеря очков "канониров" в матче с "Кристал Пэлас" приближает "Ливерпуль" к победе в Английской Премьер-лиге.

Подопечные Микеля Артеты дважды выходили вперед в этом поединке, впрочем удержать победу над "орлами" им так и не удалось. На голы Якуба Кивера и Леандро Троссара команда Оливера Гласнера ответила забитыми мячами от Эберечи Эзе и Жана-Филиппа Матета. Добавим, что Александр Зинченко провел всю игру на скамье запасных.

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Английская Премьер-лига. 34-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Арсенал" – "Кристал Пэлас" 2:2

Голы: Кивер (3), Троссар (42) — Эзе (27), Матета (83)

Видеообзор матча: