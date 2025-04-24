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Канониры приближают Ливерпуль к победе в АПЛ. Арсенал - Кристал Пэлас 2:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Очередная ничья в чемпионате Англии для подопечных Микеля Артеты

Канониры приближают Ливерпуль к победе в АПЛ. Арсенал - Кристал Пэлас 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" уже в тринадцатый раз в этом сезоне в чемпионате Англии сыграл вничью. Потеря очков "канониров" в матче с "Кристал Пэлас" приближает "Ливерпуль" к победе в Английской Премьер-лиге.

Подопечные Микеля Артеты дважды выходили вперед в этом поединке, впрочем удержать победу над "орлами" им так и не удалось. На голы Якуба Кивера и Леандро Троссара команда Оливера Гласнера ответила забитыми мячами от Эберечи Эзе и Жана-Филиппа Матета. Добавим, что Александр Зинченко провел всю игру на скамье запасных.

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Английская Премьер-лига. 34-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
"Арсенал" – "Кристал Пэлас" 2:2
Голы: Кивер (3), Троссар (42) — Эзе (27), Матета (83)

Видеообзор матча:

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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