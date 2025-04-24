Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канониры приближают Ливерпуль к победе в АПЛ. Арсенал - Кристал Пэлас 2:2. Видео голов и обзор матча
Очередная ничья в чемпионате Англии для подопечных Микеля Артеты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" уже в тринадцатый раз в этом сезоне в чемпионате Англии сыграл вничью. Потеря очков "канониров" в матче с "Кристал Пэлас" приближает "Ливерпуль" к победе в Английской Премьер-лиге.
Подопечные Микеля Артеты дважды выходили вперед в этом поединке, впрочем удержать победу над "орлами" им так и не удалось. На голы Якуба Кивера и Леандро Троссара команда Оливера Гласнера ответила забитыми мячами от Эберечи Эзе и Жана-Филиппа Матета. Добавим, что Александр Зинченко провел всю игру на скамье запасных.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Английская Премьер-лига. 34-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
"Арсенал" – "Кристал Пэлас" 2:2
Голы: Кивер (3), Троссар (42) — Эзе (27), Матета (83)
Видеообзор матча:
Популярное сейчас
- Итальянский клуб сделал официальное предложение Шахтеру по Судакову
- Связано с Довбиком. Раньери может сделать новый тактический ход в Роме
- Камбек Динамо, экстра-таймы Шахтера и сюрприз в миланском дерби. Главные новости за 23 апреля
- Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч