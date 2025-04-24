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Астон Вилла планирует расширить свой стадион

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Руководство Астон Виллы планирует увеличить вместимость стадиона Вилла Парк

Астон Вилла планирует расширить свой стадион

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" хочет увеличить вместимость своего легендарного стадиона "Вилла Парк" до 50 000 зрителей.

Клуб планирует кардинально обновить Северную трибуну, увеличив количество мест на ней с 5 000 до впечатляющих 12 000. Благодаря незначительным изменениям на остальных трех трибунах общая вместимость "Вилла Парк" возрастет с нынешних 42 918 до 50 000 болельщиков.

Руководство "Астон Виллы" надеется завершить масштабный проект реконструкции ко второй половине 2027 года.

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Астон Вилла
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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