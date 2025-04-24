Астон Вилла планирует расширить свой стадион

"Астон Вилла" хочет увеличить вместимость своего легендарного стадиона "Вилла Парк" до 50 000 зрителей.

Клуб планирует кардинально обновить Северную трибуну, увеличив количество мест на ней с 5 000 до впечатляющих 12 000. Благодаря незначительным изменениям на остальных трех трибунах общая вместимость "Вилла Парк" возрастет с нынешних 42 918 до 50 000 болельщиков.

Руководство "Астон Виллы" надеется завершить масштабный проект реконструкции ко второй половине 2027 года.