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Манчестер Юнайтед заинтересовался сразу тремя игроками Аталанты

Англия

Скаутов МЮ заметили на матче Серии А

Манчестер Юнайтед заинтересовался сразу тремя игроками Аталанты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Скауты английского гранда "Манчестер Юнайтед" присутствовали на матче итальянской Серии А между "Миланом" и "Аталантой", который состоялся в минувшие выходные. Об этом сообщает Quotidiano Sportivo.

По информации источника, представители "красных дьяволов" внимательно наблюдали за игрой сразу трех футболистов "Аталанты": нападающего Адемолы Лукмана, нападающего Матео Ретеги и полузащитника Эдерсона.

Особое впечатление на скаутов "Манчестер Юнайтед" произвел именно Эдерсон, который стал автором единственного и победного гола в этом поединке.

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Источник:
Quotidiano Sportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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