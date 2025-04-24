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Манчестер Юнайтед заинтересовался сразу тремя игроками Аталанты
Скаутов МЮ заметили на матче Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Скауты английского гранда "Манчестер Юнайтед" присутствовали на матче итальянской Серии А между "Миланом" и "Аталантой", который состоялся в минувшие выходные. Об этом сообщает Quotidiano Sportivo.
По информации источника, представители "красных дьяволов" внимательно наблюдали за игрой сразу трех футболистов "Аталанты": нападающего Адемолы Лукмана, нападающего Матео Ретеги и полузащитника Эдерсона.
Особое впечатление на скаутов "Манчестер Юнайтед" произвел именно Эдерсон, который стал автором единственного и победного гола в этом поединке.
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