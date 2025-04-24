  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета обратился к болельщикам Арсенала перед матчем с ПСЖ в ЛЧ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета обратился к болельщикам Арсенала перед матчем с ПСЖ в ЛЧ

Англия

Они должны быть с нами до последнего (c)

Артета обратился к болельщикам Арсенала перед матчем с ПСЖ в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета обратился к болельщикам клуба.

"Я хочу сказать нашим болельщикам, что против "ПСЖ" они должны быть с нами до последнего. Приносите свои бутсы, гетры, шорты, футболки! Сыграем во вторник вечером все вместе здесь, чтобы провести один из самых удивительных вечеров на "Эмирейтс".

Напомним, что матч "Арсенал" – "ПСЖ" стартует 29 апреля в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеЭкс-игрок Арсенала раскритиковал действия нынешнего капитана команды
По теме
yellow-arrow
Кальяри нацелился на опытного хавбека Аталанты
yellow-arrow
Милан заинтересовался хавбеком Манчестер Сити
yellow-arrow
Рома определилась с приоритетами по клубному вратарю
Арсенал (Лондон) Микель Артета Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости