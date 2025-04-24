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Артета обратился к болельщикам Арсенала перед матчем с ПСЖ в ЛЧ
Они должны быть с нами до последнего (c)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета обратился к болельщикам клуба.
"Я хочу сказать нашим болельщикам, что против "ПСЖ" они должны быть с нами до последнего. Приносите свои бутсы, гетры, шорты, футболки! Сыграем во вторник вечером все вместе здесь, чтобы провести один из самых удивительных вечеров на "Эмирейтс".
Напомним, что матч "Арсенал" – "ПСЖ" стартует 29 апреля в 22:00 по Киеву.
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