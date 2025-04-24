Артета обратился к болельщикам Арсенала перед матчем с ПСЖ в ЛЧ

В преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета обратился к болельщикам клуба.

"Я хочу сказать нашим болельщикам, что против "ПСЖ" они должны быть с нами до последнего. Приносите свои бутсы, гетры, шорты, футболки! Сыграем во вторник вечером все вместе здесь, чтобы провести один из самых удивительных вечеров на "Эмирейтс".