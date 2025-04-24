Челси работает над подписанием опытного хавбека у одного из лидеров Серии А

Интернет-портал TuttoMercatoWEB со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что лондонский "Челси" работает над подписанием полузащитника "Наполи" Андре-Франка Замбо-Ангисса.

Отмечается, что руководство "партенопейцев" пыталось продлить контракт с 29-летним камерунцем, увеличив его зарплату, однако переговоры сорвались. Его нынешнее соглашение с клубом действует до конца июня 2025 года, а стороны сейчас пытаются прийти к согласию об активации опции в его контракте о пролонгации на два сезона, чтоб не потерять игрока бесплатно. Также известно, что опытным полузащитником заинтересовался "Монако".

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В этом сезоне Андре-Франк Замбо-Ангисса провел 32 матча за "Наполи", в которых ему удалось забить 6 голов и отдать 4 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.