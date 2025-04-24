Троллинг высшего уровня. Кристал Пэлас после ничьей в матче АПЛ адресовал пост другой команде лиги

"Кристал Пэлас" после ничьей в матче АПЛ адресовал пост другой команде лиги.

23 апреля "орлы" принимали "Арсенал" в матче АПЛ. В концовке поединка Матета забил гол и сделал счёт 2:2.

"Кристал Пэлас" после матча в своём профиле X адресовали пост лидирующему "Ливерпулю".

"Пожалуйста, "Ливерпуль"", – кратко написали "орлы".

Благодаря ничьей "Арсенала", "Ливерпуль" приблизился к 20-му титулу чемпиона Англии – мерсисайдцам в матче против "Тоттенхэма" достаточно набрать один балл, чтобы быть недостижимыми для соперников.

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Матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" состоится 27 апреля.