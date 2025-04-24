"Рома" определилась с приоритетами по клубному вратарю

По сообщениям итальянских СМИ, приоритетом "волков" является продление контракта со Свиларом – открытием сезона.

Предлагается контракт на 5 лет, с пересмотром зарплаты. Нынешнее соглашение футболиста с клубом действительно до 2027 года.

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Миле Свилар перешёл в "Рому" из "Бенфики" в 2022 году свободным агентом.

В этом сезоне 25-летний Свилар сыграл в 46-ти поединках, в которых пропустил 48 голов и в 16-ти матчах сохранил ворота сухими.