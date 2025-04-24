  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рома определилась с приоритетами по клубному вратарю

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома определилась с приоритетами по клубному вратарю

Англия

Он этого заслуживает

Рома определилась с приоритетами по клубному вратарю

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" определилась с приоритетами по клубному вратарю

По сообщениям итальянских СМИ, приоритетом "волков" является продление контракта со Свиларом – открытием сезона.

Предлагается контракт на 5 лет, с пересмотром зарплаты. Нынешнее соглашение футболиста с клубом действительно до 2027 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Миле Свилар перешёл в "Рому" из "Бенфики" в 2022 году свободным агентом.

В этом сезоне 25-летний Свилар сыграл в 46-ти поединках, в которых пропустил 48 голов и в 16-ти матчах сохранил ворота сухими.

По теме
yellow-arrow
Милан заинтересовался хавбеком Манчестер Сити
yellow-arrow
Троллинг высшего уровня. Кристал Пэлас после ничьей в матче АПЛ адресовал пост другой команде лиги
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед заинтересовался сразу тремя игроками Аталанты
Рома (Италия) Миле Свилар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calcio News 24
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости