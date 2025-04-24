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Арсенал близок к подписанию хавбека с Реал Сосьедад

Англия

Канониры надеются закрыть сделку в ближайшее время

Арсенал близок к подписанию хавбека с Реал Сосьедад

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Арсенала" уверено в том, что полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди станет их первым большим летним подписанием. Об этом сообщает ESPN.

"Канониры" находятся на продвинутой стадии переговоров с испанским клубом по трансферу 26-летнего футболиста. Лондонцы надеются закрыть соглашение в ближайшее время, невзирая на интерес к Субименди со стороны мадридского "Реала".

Мартин в текущем сезоне сыграл 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мартин Субименди
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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