Арсенал близок к подписанию хавбека с Реал Сосьедад

Руководство "Арсенала" уверено в том, что полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди станет их первым большим летним подписанием. Об этом сообщает ESPN.

"Канониры" находятся на продвинутой стадии переговоров с испанским клубом по трансферу 26-летнего футболиста. Лондонцы надеются закрыть соглашение в ближайшее время, невзирая на интерес к Субименди со стороны мадридского "Реала".

Мартин в текущем сезоне сыграл 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.