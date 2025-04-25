Английский журналист объяснил, насколько серьезными являются интерес Арсенала к звезде Борнмута

Авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн дал ответ на вопрос об интересе "Арсенала" к защитнику "Борнмута" Дину Хейсену.

"Интерес "Арсенала" к Хейсену является сильным, и клуб остается в игре. "Арсенал" – один из клубов (наряду с "Челси", "Ливерпулем", "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом"), которые встречались с его представителями, при этом Микель Артета и Андреа Берта заинтересованы в подписании испанца. Выиграет ли "Арсенал" гонку, пока что неизвестно, поскольку ситуация остается открытой, и на сегодня нет четкого лидера среди них, "Челси" и "Ливерпуля".

"Реал Мадри" всегда имел огромную привлекательность для Хейсена, но пока клуб не сделал шагов в этом направлении, и, вероятно, он спокойно относится к этому.

У каждого из претендентов есть свои преимущества и недостатки, и все готовы оплатить сумму выкупа, поэтому Хейсен и "Борнмут" хотят решить этот вопрос как можно скорее", - сказал Орнштейн.