Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английский журналист объяснил, насколько серьезными являются интерес Арсенала к звезде Борнмута
Открытая гонка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн дал ответ на вопрос об интересе "Арсенала" к защитнику "Борнмута" Дину Хейсену.
"Интерес "Арсенала" к Хейсену является сильным, и клуб остается в игре. "Арсенал" – один из клубов (наряду с "Челси", "Ливерпулем", "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом"), которые встречались с его представителями, при этом Микель Артета и Андреа Берта заинтересованы в подписании испанца. Выиграет ли "Арсенал" гонку, пока что неизвестно, поскольку ситуация остается открытой, и на сегодня нет четкого лидера среди них, "Челси" и "Ливерпуля".
"Реал Мадри" всегда имел огромную привлекательность для Хейсена, но пока клуб не сделал шагов в этом направлении, и, вероятно, он спокойно относится к этому.
У каждого из претендентов есть свои преимущества и недостатки, и все готовы оплатить сумму выкупа, поэтому Хейсен и "Борнмут" хотят решить этот вопрос как можно скорее", - сказал Орнштейн.
Добавим, что в этом сезоне Хейсен сыграл в 31-м матче за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 ассист.
Популярное сейчас
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Велетень признался, стимулировало ли Динамо Колос на матч с Шахтером
- Зубков голом помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции. Известны оценки трех украинцев за матч
- В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч