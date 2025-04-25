  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Английский журналист объяснил, насколько серьезными являются интерес Арсенала к звезде Борнмута

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Английский журналист объяснил, насколько серьезными являются интерес Арсенала к звезде Борнмута

Англия

Открытая гонка

Английский журналист объяснил, насколько серьезными являются интерес Арсенала к звезде Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн дал ответ на вопрос об интересе "Арсенала" к защитнику "Борнмута" Дину Хейсену.

"Интерес "Арсенала" к Хейсену является сильным, и клуб остается в игре. "Арсенал" – один из клубов (наряду с "Челси", "Ливерпулем", "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом"), которые встречались с его представителями, при этом Микель Артета и Андреа Берта заинтересованы в подписании испанца. Выиграет ли "Арсенал" гонку, пока что неизвестно, поскольку ситуация остается открытой, и на сегодня нет четкого лидера среди них, "Челси" и "Ливерпуля".

"Реал Мадри" всегда имел огромную привлекательность для Хейсена, но пока клуб не сделал шагов в этом направлении, и, вероятно, он спокойно относится к этому.

У каждого из претендентов есть свои преимущества и недостатки, и все готовы оплатить сумму выкупа, поэтому Хейсен и "Борнмут" хотят решить этот вопрос как можно скорее", - сказал Орнштейн.

Добавим, что в этом сезоне Хейсен сыграл в 31-м матче за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

Читайте такжеПерспективный защитник Борнмута намерен остаться в АПЛ несмотря на интерес от Реала
По теме
yellow-arrow
Что хорошо, а что нужно подтянуть. Главный тренер Брентфорда рассказал о игре Ярмолюка
yellow-arrow
Русин не нужен ни Хайдуку, ни Сандерленду. На него есть претенденты в Украине
yellow-arrow
Арсенал близок к подписанию хавбека с Реал Сосьедад
Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Дин Хейсен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости