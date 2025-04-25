Неожиданное возвращение? Назван идеальный кандидат на замену Постекоглу в Тоттенхэме

Согласно эксклюзивной информации от источников издания TBR Football, вместо Анге Постекоглу на роль главного тренера "Тоттенхэма" претендует Маурисио Почеттино, который работал со "шпорами" в период с 2014 по 2019 год.

Отмечается, что победа в Лиге Европы не спасет 59-летнего австралийского специалиста от увольнения из-за ужасной формы команды в этом сезоне. Председатель правления клуба Даниэль Леви считает, что Почеттино мог бы идеально подойти для работы с нынешней командой "шпор", в которой играет много талантливой молодежи. Сейчас аргентинец работает с национальной сборной США, готовя их к чемпионату мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что "Тоттенхэм" рассматривает Андони Ираолу из "Борнмута" и Марку Силву из "Фулхэма" в качестве потенциальных кандидатов на роль менеджера "шпор" в следующем сезоне. Также лондонцы проявили интерес к Томасу Франку из "Брентфорда", Оливеру Гласнеру из "Кристал Пэлас" и Кирану Маккенне из "Ипсвича".

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Под руководством Анге Постекоглу "Тоттенхэм" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь 37 очков в 33 турах чемпионата Англии. В полуфинале Лиги Европы "шпоры" встретятся с норвежским "Буде/Глимт".