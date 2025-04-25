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Манчестер Сити хочет подписать юную звезду ПСЖ
Но они не единственные, кто интересуется им
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Сити" обратил внимание на одного из самых перспективных молодых игроков Европы – Дезире Дуэ. Юный нападающий "ПСЖ" вызвал серьезный интерес у спортивного руководства английского клуба, которое уже начало работать над его возможным переходом на "Этихад".
Этот сезон стал настоящей визитной карточкой для Дуэ. Его способность адаптироваться к различным ролям в атаке – от флангов до позиции под нападающим – значительно повысила его ценность. В "Сити" убеждены: стиль игры Дуэ идеально соответствует требованиям системы Гвардиолы.
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Впрочем, "горожане" – не единственные, кто следит за талантом ПСЖ". "Ман Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" также внимательно отслеживают прогресс игрока. Парижане же не намерены легко отпускать свою звезду. В клубе считают Дуэ ключевой фигурой будущего проекта и согласятся на переговоры лишь в случае предложений, близких к 100 миллионам евро.
Добавим, что в этом сезоне на счету француза 13 голов и 12 ассистов в 46 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.
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