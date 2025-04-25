  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити хочет подписать юную звезду ПСЖ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити хочет подписать юную звезду ПСЖ

Англия

Но они не единственные, кто интересуется им

Манчестер Сити хочет подписать юную звезду ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Сити" обратил внимание на одного из самых перспективных молодых игроков Европы – Дезире Дуэ. Юный нападающий "ПСЖ" вызвал серьезный интерес у спортивного руководства английского клуба, которое уже начало работать над его возможным переходом на "Этихад".

Этот сезон стал настоящей визитной карточкой для Дуэ. Его способность адаптироваться к различным ролям в атаке – от флангов до позиции под нападающим – значительно повысила его ценность. В "Сити" убеждены: стиль игры Дуэ идеально соответствует требованиям системы Гвардиолы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, "горожане" – не единственные, кто следит за талантом ПСЖ". "Ман Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" также внимательно отслеживают прогресс игрока. Парижане же не намерены легко отпускать свою звезду. В клубе считают Дуэ ключевой фигурой будущего проекта и согласятся на переговоры лишь в случае предложений, близких к 100 миллионам евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 13 голов и 12 ассистов в 46 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм хочет подписать перспективного воспитанника ПСЖ 
yellow-arrow
Арсенал и Ливерпуль заинтересованы в подписании защитника сенсационной команды АПЛ
yellow-arrow
Лидер Кристал Пэлас верит в возможность вызова в свою национальную сборную
Манчестер Сити Пари Сен-Жермен Дезире Дуэ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости