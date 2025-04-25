Арсенал и Ливерпуль заинтересованы в подписании защитника сенсационной команды АПЛ

"Арсенал" и "Ливерпуль" заинтересованы в подписании центрального защитника сенсационной команды АПЛ.

Как сообщает издание CaughtOffside, оба клуба проявили серьезный интерес к 22-летнему Мурильо из "Ноттингема", которого "лесники" оценивают почти в 80 миллионов евро. Бразилец также находится на радаре у "Челси" и "Реала".

Отмечается, что его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года, однако "Ноттингем" намерен продлить с ним соглашение на один год. Они рассчитывают на перспективного защитника и не хотят его продавать.

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В этом сезоне Мурильо провел 34 матча за "Ноттингем" во всех турнирах, отметившись одним голом. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.