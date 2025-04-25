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Лидер Кристал Пэлас верит в возможность вызова в свою национальную сборную

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Лидер Кристал Пэлас верит в возможность вызова в свою национальную сборную

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Кристал Пэлас" Максанс Лакруа убежден, что сможет пробиться в национальную сборную Франции. Несмотря на большую конкуренцию за место в центре обороны сборной, Лакруа не теряет оптимизма.

"Да, конечно, игра за сборную – это цель. Играть за свою страну мечтает каждый. Рядом со мной в "Пэлас" играют Крис Ричардс, представляющий США, и Марк Гехи. Это хороший вызов. Если они там, на высоком уровне, то и я могу быть в сборной. Они заставляют меня выкладываться на максимум, и я знаю: однажды я тоже буду в национальной команде. Но сейчас я сосредоточен на "Кристал Пэлас", на полуфинале и победе в Кубке Англии", – сказал Лакруа.

Добавим, что 25-летний футболист присоединился к лондонскому клубу в августе 2024 года из "Вольфсбурга". В этом сезоне на счету француза 1 гол и 1 ассист в 38 матчах за "Пэлас" во всех турнирах.

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Франция Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
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