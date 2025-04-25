Тоттенхэм хочет подписать перспективного воспитанника ПСЖ 

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, "Тоттенхэм Хотспур" соревнуется с "Байером" за подписание перспективного воспитанника "ПСЖ" Акселя Тейпа.

17-летний Тейп – универсальный футболист, который может играть как в полузащите, так и в обороне. Он еще не дебютировал в Лиге 1 за свой родной клуб, но уже сыграл на позиции центрального защитника в матче Кубка Франции.

Однако контракт Тейпа с "ПСЖ" подходит к концу, и по информации RMC Sport, он не подпишет профессиональное соглашение с клубом. Вместо этого он планирует покинуть команду этим летом.

Добавим, что в этом сезоне француз провел 16 матчей за молодежные команды "ПСЖ", забив 3 гола и отдав 1 ассист.