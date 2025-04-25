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Передумали. Арсенал предложит своему ключевому игроку новый контракт

Англия

Опытный полузащитник пересмотрит свое будущее в клубе

Передумали. Арсенал предложит своему ключевому игроку новый контракт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее ключевого игрока лондонского "Арсенала" остается предметом обсуждений в клубе.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что руководство "канониров" готово предложить Томасу Парти новое соглашение с измененной структурой зарплаты. 31-летний ганский полузащитник просматривает вариант с тем, чтобы остаться в команде Микеля Артеты, оценивая и другие опции, которые есть у него на столе.

Ранее появлялась информация о том, что мадридский "Атлетико" хочет вернуть Парти в клуб, однако "Арсенал" теперь стремится сохранить его по крайней мере на еще один сезон.

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В текущей кампании Томас Парти принял участие в 47 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав три результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Томас Парти
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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