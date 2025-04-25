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Манчестер Юнайтед проявляет интерес к лидеру Наполи
Но не только они
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно сообщению TUTTOmercatoWEB, будущее Станислава Лоботки в "Наполи" остается под вопросом, поскольку "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен" готовы начать переговоры по полноценному трансферу полузащитника.
"Наполи" планирует обновить свою полузащиту, и продажа Лоботки может стать первым шагом в этом процессе. Освобождение зарплатного фонда от словака, который получает более 3,5 миллиона евро в год, позволит клубу сэкономить средства и пригласить новых игроков.
"Партенопейцы" оценивают Лоботку в 40 миллионов евро, и клубы, которые заинтересованы в трансфере, должны предложить сумму, близкую к этой оценке, чтобы начать переговоры. Кроме "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ", в борьбе за Лоботку также находится "Барселона", которая уже неоднократно проявляла интерес к словацкому полузащитнику.
Добавим, что в этом сезоне на счету Лоботки 2 ассиста в 32-х матчах за "Наполи" во всех турнирах.
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