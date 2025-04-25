По данным Tuttosport, "Ноттингем Форест" активизировал переговоры с агентом полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиза. Ожидается, что бразилец покинет Турин этим летом после неудачного дебютного сезона.

"Форест" уже интересовался бывшим хавбеком "Астон Виллы" в январе, а теперь снова вернулся к варианту с его трансфером. Эду Гаспар, который, как ожидается, станет новым спортивным директором английского клуба, давно является поклонником Луиза и ранее пытался подписать его в "Арсенал".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации источника, "Ноттингем Форест" рассматривает возможность аренды с опцией выкупа, однако "Ювентус" будет настаивать на обязательном выкупе после завершения сезона.

Добавим, что в этом сезоне Дуглас Луиз сыграл в 23-х матчах за "Юве" во всех турнирах.