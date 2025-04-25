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Ноттингем Форест активизировал переговоры с агентом полузащитника Ювентуса
Может вернуться в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По данным Tuttosport, "Ноттингем Форест" активизировал переговоры с агентом полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиза. Ожидается, что бразилец покинет Турин этим летом после неудачного дебютного сезона.
"Форест" уже интересовался бывшим хавбеком "Астон Виллы" в январе, а теперь снова вернулся к варианту с его трансфером. Эду Гаспар, который, как ожидается, станет новым спортивным директором английского клуба, давно является поклонником Луиза и ранее пытался подписать его в "Арсенал".
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По информации источника, "Ноттингем Форест" рассматривает возможность аренды с опцией выкупа, однако "Ювентус" будет настаивать на обязательном выкупе после завершения сезона.
Добавим, что в этом сезоне Дуглас Луиз сыграл в 23-х матчах за "Юве" во всех турнирах.
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