  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Европейские топ-клубы следят за вратарем Челси

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Европейские топ-клубы следят за вратарем Челси

Англия

В этом сезоне он играет в аренде за французскую команду

Европейские топ-клубы следят за вратарем Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарем лондонского "Челси" интересуются несколько топ-клубов Европы.

Согласно эксклюзивной информации от источников издания Football Insider, три европейские команды проявили интерес к Джордже Петровичу перед летним трансферным окном. "Ювентус", "Астон Вилла" и "Байер" рассматривают вариант с подписанием 25-летнего серба после его впечатляющей аренды в "Страсбуре". Долгосрочное будущее Петровича в "Челси" до сих пор остается под вопросом, поэтому лондонцы могут продать голкипера, но уже после Клубного чемпионата мира.

Его действующий контракт с "Челси" рассчитан до конца июня 2030 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Джордже Петрович провел 10 "сухих" матчей в 27 поединках за "Страсбур" в Лиге 1. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Читайте такжеЧелси работает над подписанием опытного хавбека у одного из лидеров Серии А
По теме
yellow-arrow
Брайтон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025
yellow-arrow
Ньюкасл – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025
yellow-arrow
Ноттингем Форест активизировал переговоры с агентом полузащитника Ювентуса
Ювентус (Турин) Астон Вилла (Бирмингем) Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Страсбур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости