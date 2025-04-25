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Европейские топ-клубы следят за вратарем Челси
В этом сезоне он играет в аренде за французскую команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарем лондонского "Челси" интересуются несколько топ-клубов Европы.
Согласно эксклюзивной информации от источников издания Football Insider, три европейские команды проявили интерес к Джордже Петровичу перед летним трансферным окном. "Ювентус", "Астон Вилла" и "Байер" рассматривают вариант с подписанием 25-летнего серба после его впечатляющей аренды в "Страсбуре". Долгосрочное будущее Петровича в "Челси" до сих пор остается под вопросом, поэтому лондонцы могут продать голкипера, но уже после Клубного чемпионата мира.
Его действующий контракт с "Челси" рассчитан до конца июня 2030 года.
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В текущем сезоне Джордже Петрович провел 10 "сухих" матчей в 27 поединках за "Страсбур" в Лиге 1. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
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