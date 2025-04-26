Ньюкасл – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Впереди "сорок" чрезвычайно сложный график в рамках борьбы за попадание в Лигу Чемпионов. Наверное, потери очков там не избежать, поэтому такие матчи как с "Ипсвичем", должны завершаться исключительно победой.

Команда Эдди Хау настроена только на победу. Да и соперник уже смирился с тем, что придется вылететь из АПЛ, потому там мотивации уже практически нет, только собственный престиж.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 26 апреля.

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1.21 7.20 14.00 Узнать больше

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Английская Премьер-лига. 34-й тур.

26 апреля. 17:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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