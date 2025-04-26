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Ньюкасл – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Когда нет права на ошибку

Ньюкасл – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Впереди "сорок" чрезвычайно сложный график в рамках борьбы за попадание в Лигу Чемпионов. Наверное, потери очков там не избежать, поэтому такие матчи как с "Ипсвичем", должны завершаться исключительно победой.

Команда Эдди Хау настроена только на победу. Да и соперник уже смирился с тем, что придется вылететь из АПЛ, потому там мотивации уже практически нет, только собственный престиж.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 26 апреля.

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Английская Премьер-лига. 34-й тур.

26 апреля. 17:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Ипсвич"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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