Кристал Пэлас – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Разочарование посреди недели после поражения от "Манчестер Сити" можно подсластить выходом в финал Кубка Англии. Бирмингемский клуб проводит отличный сезон и сохраняет шансы не только на попадание в Лигу Чемпионов, но и на выигрыш трофея. Вот только на пути нужно одолеть "Кристалл Пэлас", который тоже готов сражаться до конца и также мечтает о финале. Кто из них окажется сильнее?

Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 26 апреля.

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Кубок Англии. Полуфинал

26 апреля. 19:15. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Астон Вилла" Смотреть трансляцию

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