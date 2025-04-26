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Кристал Пэлас – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Унаи Эмери на пути к трофею
Getty Images / Global Images Ukraine
Разочарование посреди недели после поражения от "Манчестер Сити" можно подсластить выходом в финал Кубка Англии. Бирмингемский клуб проводит отличный сезон и сохраняет шансы не только на попадание в Лигу Чемпионов, но и на выигрыш трофея. Вот только на пути нужно одолеть "Кристалл Пэлас", который тоже готов сражаться до конца и также мечтает о финале. Кто из них окажется сильнее?
Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 26 апреля.
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Кубок Англии. Полуфинал
26 апреля. 19:15. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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