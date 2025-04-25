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Тренер Ливерпуля - об АПЛ: Раньше было понятно, какие клубы займут первые позиции, а сейчас лига действительно сложная
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот завил, поделился своими мыслями относительно текущей ситуации в английской Премьер-лиге, отметив рост конкуренции за места в первой пятерке.
"Каждый может иметь свое мнение, и это хорошо, когда мы делимся им. Я здесь всего год, но мне кажется, что никогда не было так увлекательно бороться за места в первой четверке или пятерке. Раньше было понятно, какие клубы займут первые позиции, а сейчас лига действительно сложная.
Возможно, раньше было легче выигрывать с разницей в 3-4 гола, но сейчас даже топ-командам тяжело".
Добавим, что ближайший матч "Ливерпуля" состоится 27 апреля. Команда сыграет против "Тоттенхэма".
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