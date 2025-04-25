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Тренер Ливерпуля - об АПЛ: Раньше было понятно, какие клубы займут первые позиции, а сейчас лига действительно сложная

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Ливерпуля - об АПЛ: Раньше было понятно, какие клубы займут первые позиции, а сейчас лига действительно сложная

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот завил, поделился своими мыслями относительно текущей ситуации в английской Премьер-лиге, отметив рост конкуренции за места в первой пятерке.

"Каждый может иметь свое мнение, и это хорошо, когда мы делимся им. Я здесь всего год, но мне кажется, что никогда не было так увлекательно бороться за места в первой четверке или пятерке. Раньше было понятно, какие клубы займут первые позиции, а сейчас лига действительно сложная.

Возможно, раньше было легче выигрывать с разницей в 3-4 гола, но сейчас даже топ-командам тяжело".

Добавим, что ближайший матч "Ливерпуля" состоится 27 апреля. Команда сыграет против "Тоттенхэма".

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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