Тренер Ливерпуля - об АПЛ: Раньше было понятно, какие клубы займут первые позиции, а сейчас лига действительно сложная

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот завил, поделился своими мыслями относительно текущей ситуации в английской Премьер-лиге, отметив рост конкуренции за места в первой пятерке.

"Каждый может иметь свое мнение, и это хорошо, когда мы делимся им. Я здесь всего год, но мне кажется, что никогда не было так увлекательно бороться за места в первой четверке или пятерке. Раньше было понятно, какие клубы займут первые позиции, а сейчас лига действительно сложная.

Возможно, раньше было легче выигрывать с разницей в 3-4 гола, но сейчас даже топ-командам тяжело".