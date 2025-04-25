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Тренер Баварии: Майнц всегда является угрозой

Англия

Специалист ответ на вопросы журналистов перед матчем Бундеслиги

Тренер Баварии: Майнц всегда является угрозой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне предстоящего матча против "Майнца", главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями относительно предстоящего противостояния.

"Игроки должны знать, что нужно, чтобы быть тактически и психологически готовыми к каждой игре. Мы проиграли ответный матч в Майнце. Зная команду так, как я, мотивация очень высока. Нам нужно посмотреть на наши качества. "Майнц" заслужил свои результаты, у них есть четкая идея, они последовательны во всем, что делают. Когда они прессингуют, они прессингуют вместе. Когда они защищаются, они защищаются вместе. В этом сезоне у них также появилась вера. Они всегда представляют угрозу. У нас есть мотивация. Мы проиграли им, чего мы не хотели".

Напомним, что поединок "Бавария" - "Майнц" стартует 16 апреля в 16:30 по Киеву.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Майнц
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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