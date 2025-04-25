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Тренер Манчестер Сити высказался о восстановлении Холанда

Англия

Он всегда был важным игроком для нас (с)

Тренер Манчестер Сити высказался о восстановлении Холанда

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о состоянии травмированного форварда команды Эрлинга Холанда.

"Холанд восстанавливается после травмы и он всегда был важным игроком для нас. Судя по всему, он может провести здесь еще 10 лет, поэтому я уверен, что он как никто другой хочет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне", - сказал Гвардиола.

Напомним, что Холанд травмировался в кубковом матче против "Борнмута" и покидал стадионы на костылях.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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