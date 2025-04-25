Тренер Манчестер Сити высказался о восстановлении Холанда

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о состоянии травмированного форварда команды Эрлинга Холанда.

"Холанд восстанавливается после травмы и он всегда был важным игроком для нас. Судя по всему, он может провести здесь еще 10 лет, поэтому я уверен, что он как никто другой хочет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне", - сказал Гвардиола.