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Тренер Манчестер Сити высказался о восстановлении Холанда
Он всегда был важным игроком для нас (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о состоянии травмированного форварда команды Эрлинга Холанда.
"Холанд восстанавливается после травмы и он всегда был важным игроком для нас. Судя по всему, он может провести здесь еще 10 лет, поэтому я уверен, что он как никто другой хочет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне", - сказал Гвардиола.
Напомним, что Холанд травмировался в кубковом матче против "Борнмута" и покидал стадионы на костылях.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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