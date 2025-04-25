  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Челси - о текущем сезоне АПЛ: По сравнению с последними двумя годами, это не провал

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Челси - о текущем сезоне АПЛ: По сравнению с последними двумя годами, это не провал

Англия

Специалист поделился своими мыслями

Тренер Челси - о текущем сезоне АПЛ: По сравнению с последними двумя годами, это не провал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал возможную неудачу его команды в борьбе за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

"Сколько раз за последние два года »Челси" играл в Лиге чемпионов? Сколько? Ноль. Сколько раз в этом сезоне "Челси" находился в зоне Лиги чемпионов в турнирной таблице? Почти весь сезон. По сравнению с последними двумя годами, это не провал", - заявил Мареска.

Сейчас "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея 57 очков.

Читайте такжеЕвропейские топ-клубы следят за вратарем Челси
По теме
yellow-arrow
Тренер Манчестер Сити высказался о восстановлении Холанда
yellow-arrow
Тренер Баварии: Майнц всегда является угрозой
yellow-arrow
Тренер Ливерпуля - об АПЛ: Раньше было понятно, какие клубы займут первые позиции, а сейчас лига действительно сложная
Челси (Лондон) Энцо Мареска
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости