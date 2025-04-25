Тренер Челси - о текущем сезоне АПЛ: По сравнению с последними двумя годами, это не провал

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал возможную неудачу его команды в борьбе за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

"Сколько раз за последние два года »Челси" играл в Лиге чемпионов? Сколько? Ноль. Сколько раз в этом сезоне "Челси" находился в зоне Лиги чемпионов в турнирной таблице? Почти весь сезон. По сравнению с последними двумя годами, это не провал", - заявил Мареска.