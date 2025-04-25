  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Основной защитник Манчестер Юнайтед рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной защитник Манчестер Юнайтед рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Англия

Аморим рассказал о 26-летнем португальском защитнике

Основной защитник Манчестер Юнайтед рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот может больше не выйти на поле в этом сезоне из-за травмы икроножной мышцы.

"Диогу выбыл. Мы пока не знаем точных сроков его восстановления. Существует вероятность, что в этом сезоне мы его больше не увидим на поле, но я не могу сказать этого наверняка. Мы будем следить за его состоянием каждую неделю, ведь он очень предан работе и хорошо восстанавливается. Посмотрим", - отметил Рубен Аморим, наставник "МЮ".

Далот в текущем сезоне за "красных дьяволов" сыграл 51 матч, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Читайте такжеМанчестер Сити хочет подписать юную звезду ПСЖ
По теме
yellow-arrow
Челси — Эвертон. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025
yellow-arrow
Саутгемптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 34 тура АПЛ на 26.04.2025
yellow-arrow
Арсенал нацелился на звезду Барселоны
Манчестер Юнайтед Диогу Далот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости