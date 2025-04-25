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Основной защитник Манчестер Юнайтед рискует пропустить остаток сезона из-за травмы
Аморим рассказал о 26-летнем португальском защитнике
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот может больше не выйти на поле в этом сезоне из-за травмы икроножной мышцы.
"Диогу выбыл. Мы пока не знаем точных сроков его восстановления. Существует вероятность, что в этом сезоне мы его больше не увидим на поле, но я не могу сказать этого наверняка. Мы будем следить за его состоянием каждую неделю, ведь он очень предан работе и хорошо восстанавливается. Посмотрим", - отметил Рубен Аморим, наставник "МЮ".
Далот в текущем сезоне за "красных дьяволов" сыграл 51 матч, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
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