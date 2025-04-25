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Арсенал нацелился на звезду Барселоны
Канониры заинтересовались Кунде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Жюль Кунде привлек внимание лондонского "Арсенала".
Как сообщает MD, "канониры", которые являются полуфиналистами Лиги чемпионов, готовят предложение по 26-летнему французу в размере 65 миллионов евро.
Руководство каталонского клуба высоко ценит француза и планирует предложить ему новый, улучшенный контракт, чтобы избежать рисков потери игрока и отбить интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги.
Текущее соглашение Кунде с "Барселоной" рассчитано до 2027 года.
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