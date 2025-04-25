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Арсенал нацелился на звезду Барселоны

Англия

Канониры заинтересовались Кунде

Арсенал нацелился на звезду Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде привлек внимание лондонского "Арсенала".

Как сообщает MD, "канониры", которые являются полуфиналистами Лиги чемпионов, готовят предложение по 26-летнему французу в размере 65 миллионов евро.

Руководство каталонского клуба высоко ценит француза и планирует предложить ему новый, улучшенный контракт, чтобы избежать рисков потери игрока и отбить интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги.

Текущее соглашение Кунде с "Барселоной" рассчитано до 2027 года.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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lucky_guy
25.04.2025 в 19:13
В жодному випадку. Кюнде проводить найкращий сезон в карʼєрі. Надійний, стабільний і супер витривалий. А у Арсенала і так захист залізобетон
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Комментарии 1
lucky_guy
25.04.2025 в 19:13
В жодному випадку. Кюнде проводить найкращий сезон в карʼєрі. Надійний, стабільний і супер витривалий. А у Арсенала і так захист залізобетон
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