Арсенал нацелился на звезду Барселоны

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде привлек внимание лондонского "Арсенала".

Как сообщает MD, "канониры", которые являются полуфиналистами Лиги чемпионов, готовят предложение по 26-летнему французу в размере 65 миллионов евро.

Руководство каталонского клуба высоко ценит француза и планирует предложить ему новый, улучшенный контракт, чтобы избежать рисков потери игрока и отбить интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги.

Текущее соглашение Кунде с "Барселоной" рассчитано до 2027 года.