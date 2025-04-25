Легенда Манчестер Юнайтед - об Амориме: Ему нужно время

Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз выразил свою поддержку нынешнему главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму.

"Мне нравится тренер, мне нравится Аморим. Я думаю, он харизматичный. Ему нужно время, несколько трансферных окон, а также поддержка и помощь в понимании того, кто такой игрок "МЮ" и как он выглядит.

Подбор игроков в последние 10-12 лет, в котором я участвовал, был недостаточно хорошим. Любой бизнес, любая футбольная команда нуждаются в кадрах", - сказал Гиггз.