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Легенда Манчестер Юнайтед - об Амориме: Ему нужно время

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Гиггз высказался о наставнике МЮ

Легенда Манчестер Юнайтед - об Амориме: Ему нужно время

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз выразил свою поддержку нынешнему главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму.

"Мне нравится тренер, мне нравится Аморим. Я думаю, он харизматичный. Ему нужно время, несколько трансферных окон, а также поддержка и помощь в понимании того, кто такой игрок "МЮ" и как он выглядит.

Подбор игроков в последние 10-12 лет, в котором я участвовал, был недостаточно хорошим. Любой бизнес, любая футбольная команда нуждаются в кадрах", - сказал Гиггз.

Напомним, что сейчас "МЮ" занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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