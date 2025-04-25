  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аморим: Все хотят играть за Манчестер Юнайтед

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аморим: Все хотят играть за Манчестер Юнайтед

Англия

Тренер считает, что многие игроки мечтают выступать за красных дьяволов

Аморим: Все хотят играть за Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что многие игроки мечтают выступать за "красных дьяволов".

"Это "Манчестер Юнайтед". У меня ощущение, что многие игроки хотят здесь выступать. Казалось, что трансферы могут стать проблемой, учитывая все трудности, которые в сезоне испытывают клуб и команда, но нет.

Мы имеем четкое понимание, что это "Манчестер Юнайтед". Все хотят играть за "красных дьяволов", - заявил Рубен Аморим.

Напомним, что 27 апреля "МЮ" сыграет против "Борнмута". Начало - в 16:00 по Киеву.

Читайте такжеЛегенда Манчестер Юнайтед - об Амориме: Ему нужно время
По теме
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Лестер. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025
yellow-arrow
Бетис хочет оставить Антони еще на один сезон
yellow-arrow
Челси – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости