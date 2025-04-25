Аморим: Все хотят играть за Манчестер Юнайтед

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что многие игроки мечтают выступать за "красных дьяволов".

"Это "Манчестер Юнайтед". У меня ощущение, что многие игроки хотят здесь выступать. Казалось, что трансферы могут стать проблемой, учитывая все трудности, которые в сезоне испытывают клуб и команда, но нет.

Мы имеем четкое понимание, что это "Манчестер Юнайтед". Все хотят играть за "красных дьяволов", - заявил Рубен Аморим.