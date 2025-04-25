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Аморим: Все хотят играть за Манчестер Юнайтед
Тренер считает, что многие игроки мечтают выступать за красных дьяволов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что многие игроки мечтают выступать за "красных дьяволов".
"Это "Манчестер Юнайтед". У меня ощущение, что многие игроки хотят здесь выступать. Казалось, что трансферы могут стать проблемой, учитывая все трудности, которые в сезоне испытывают клуб и команда, но нет.
Мы имеем четкое понимание, что это "Манчестер Юнайтед". Все хотят играть за "красных дьяволов", - заявил Рубен Аморим.
Напомним, что 27 апреля "МЮ" сыграет против "Борнмута". Начало - в 16:00 по Киеву.
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