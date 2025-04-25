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Челси – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

"Ириски" попытаются сделать сюрприз для лондонцев

Челси – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 26 апреля 2025 года в 14:30 на "Стэмфорд Бридж" состоится матч, в котором "Челси" попытается побороться за место в топ-5 Английской Премьер-лиги. "Ириски" же постараются оторваться от „Манчестер Юнайтед“ и „Вулверхэмптона“, которые идут след в след и имеют также 38 очков. Сможет ли Дэвид Мойес в очередной раз преподнести сюрприз такому сильному сопернику?

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports ОТТ

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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