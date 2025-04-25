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Кристал Пэлас – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

В шаге от решающего матча

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом полуфинальном поединке Кубка Англии в этом сезоне встретятся “Кристал Пэлас” и “Астон Вилла”. "Львы" традиционно для себя не слишком удачно играют в гостях, но можно ли называть нейтральное поле большим минусом? С другой стороны, в этом сезоне команды уже трижды встречались. В двух случаях победил "Пэлас", еще однажды была зафиксирована ничья. То есть в нескольких факторах "стекольщики" имеют статистическое преимущество. Не такие уж они и андердоги.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Setanta Sports. Его можно посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.

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Кубок Англии, 1/2 финала

26 апреля, 19:15. “Уэмбли” (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Крістал Пелас - Астон Вілла
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