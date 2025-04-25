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Кристал Пэлас – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
В шаге от решающего матча
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом полуфинальном поединке Кубка Англии в этом сезоне встретятся “Кристал Пэлас” и “Астон Вилла”. "Львы" традиционно для себя не слишком удачно играют в гостях, но можно ли называть нейтральное поле большим минусом? С другой стороны, в этом сезоне команды уже трижды встречались. В двух случаях победил "Пэлас", еще однажды была зафиксирована ничья. То есть в нескольких факторах "стекольщики" имеют статистическое преимущество. Не такие уж они и андердоги.
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В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Setanta Sports. Его можно посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.
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Кубок Англии, 1/2 финала
26 апреля, 19:15. “Уэмбли” (Лондон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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