Ливерпуль – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Конечно, болельщики "Ливерпуля" ожидают получения официального статуса чемпионов Англии. Для этого будет достаточно не проиграть "Тоттенгему" Анге Постекоглу. Однако у наставника "шпор" есть свои планы на эту игру, они попытаются испортить праздник местным трибунам.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

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