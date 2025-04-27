Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Арне Слоту и его команде нужно банально не проиграть "Тоттенхэму", чтобы математически выиграть титул АПЛ в этом сезоне. Конечно, хочется стать чемпионами на собственном стадионе и хочется сделать это как можно скорее. Болельщики будут готовы праздновать. Задача игроков и тренера – не подвести ожидания собственных трибун.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.

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Английская Премьер-лига. 34-й тур.

27 апреля. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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