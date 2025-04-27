Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Последний шаг перед титулом
Getty Images / Global Images Ukraine
Арне Слоту и его команде нужно банально не проиграть "Тоттенхэму", чтобы математически выиграть титул АПЛ в этом сезоне. Конечно, хочется стать чемпионами на собственном стадионе и хочется сделать это как можно скорее. Болельщики будут готовы праздновать. Задача игроков и тренера – не подвести ожидания собственных трибун.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Английская Премьер-лига. 34-й тур.
27 апреля. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Томас Брамалл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Кубок Испании. Барселона - Реал 3:2. Каталонцы выигрывают в Эль Классико и берут трофей!
- Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Испании
- Команда, вышедшая в АПЛ из Чемпионшипа, может уволить главного тренера
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО