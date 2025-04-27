  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Последний шаг перед титулом

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Арне Слоту и его команде нужно банально не проиграть "Тоттенхэму", чтобы математически выиграть титул АПЛ в этом сезоне. Конечно, хочется стать чемпионами на собственном стадионе и хочется сделать это как можно скорее. Болельщики будут готовы праздновать. Задача игроков и тренера – не подвести ожидания собственных трибун.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.

Favbet
1.30
6.80
11.00
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

27 апреля. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Ливерпуль" — "Тоттенхэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед рассматривает сделку с Аталантой по обмену с нападающими
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль Анге Постекоглу Арне Слот смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости